Клуб Роналдо епічно вийшов в Ла Лігу, вирвавши перемогу на 90+7, команда Піке з тріском провалилась
Вальядолід став першим новачком Ла Ліги, здобувши перемогу над Вільяреалом Б у 41 турі Сегунди.
Сегунда, 41 тур
Вальядолід – Вальяреал Б – 3:2
Голи: Моро, 60, Месегер, 90+1, Сілла, 90+6 – Лековіч, 76, Тасенде, 86
"Біло-фіолетові" за тур до кінця чемпіонату забезпечили собі вихід в Ла Лігу. Вальядолід у 41 турі переграв Вільяреал Б з рахунком 3:2.
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Після 86 хвилини команда, яка належить бразильській зірці Роналдо, програвала 1:2, але в компенсований час "біло-фіолетові" змогли вирвати перемогу, забивши два голи на 90+1 на 90+7. У підсумку Вальядолід набрав 72 бали і став не досяжний для Ейбара, який перебуває на третій сходинці з 68 очками.
За другу пряму путівку в Ла Лігу Ейбар посперечається з Леганесом. Еспаньйол зіграє в плей-офф, а компанію йому складуть дві команди з трійки Ов'єдо, Спортінг Хіхон і Расінг.
Вже точно Сегунду покинули Вільяреал Б, Алькоркон та клуб Піке – Андорра.
Останній тур Сегунди запланований на 2 червня. Всі матчі відбудуться о 19:30 за київським часом.