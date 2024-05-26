Вальядолід став першим новачком Ла Ліги, здобувши перемогу над Вільяреалом Б у 41 турі Сегунди.

Сегунда, 41 тур

Вальядолід – Вальяреал Б – 3:2

Голи: Моро, 60, Месегер, 90+1, Сілла, 90+6 – Лековіч, 76, Тасенде, 86

"Біло-фіолетові" за тур до кінця чемпіонату забезпечили собі вихід в Ла Лігу. Вальядолід у 41 турі переграв Вільяреал Б з рахунком 3:2.

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Після 86 хвилини команда, яка належить бразильській зірці Роналдо, програвала 1:2, але в компенсований час "біло-фіолетові" змогли вирвати перемогу, забивши два голи на 90+1 на 90+7. У підсумку Вальядолід набрав 72 бали і став не досяжний для Ейбара, який перебуває на третій сходинці з 68 очками.

За другу пряму путівку в Ла Лігу Ейбар посперечається з Леганесом. Еспаньйол зіграє в плей-офф, а компанію йому складуть дві команди з трійки Ов'єдо, Спортінг Хіхон і Расінг.

Вже точно Сегунду покинули Вільяреал Б, Алькоркон та клуб Піке – Андорра.

Останній тур Сегунди запланований на 2 червня. Всі матчі відбудуться о 19:30 за київським часом.