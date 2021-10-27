Украинец не получает игрового времени в составе Реала, однако вратаря могут приютить сразу 3 клуба – Лилль, Гранада и Эспаньол, сообщает Fichajes.net.

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Впрочем, ни в одном из них Лунину не гарантировано место в стартовом составе. Гранада и Эспаньол ищут второго вратаря, чтобы увеличить конкуренцию за место в ворота. Лилль же рассматривает Андрея в статусе замены Иво Грбичу, выступающему за "догов" на правах аренды.

К слову, Лунин еще не получал игровое время в составе Реала в текущем сезоне. В прошлой кампании украинец сыграл полный матч в Кубке Испании, завершившийся фиаско мадридцев в игре с Алькояно.

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