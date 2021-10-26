Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився з обоймою футболістів, яку планує задіяти у поєдинку 11-го туру Ла Ліги проти Осасуни.

23 футболісти увійшли у заявку "вершкових" на домашнє протистояння з Осасуною, повідомляє прес-служба "вершкових".

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У ній є основний кіпер Тібо Куртуа, який в матчі проти Барселони зазнав пошкодження. Вочевидь, воно було абсолютно не серйозним. Цікаво, що окремі іспанські ЗМІ повідомляли, що Анчелотті надасть бельгійцю відпочинок, що відкрило б двері для українця Андрія Луніна.

Натомість у списку відсутній Федеріко Вальверде. Півзахисник теж травмувався в Ель Класіко, вийшовши на поле у другому таймі, тому не дограв матч до кінця. У нього були проблеми з коліном.

Зауважимо, поєдинок проти Осасуни відбудеться вже завтра, 27 жовтня, стартовий свисток пролунає о 22:30. У разі звитяги підопічні Карло Анчелотті очолять турнірну таблицю іспанської еліти.

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