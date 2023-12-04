Контракт воротаря Реала Андрія Луніна з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року.

Після оренди Луніна в Леганесі в сезоні 2018/19 керівництво Реала продовжило контракт з українським воротарем до червня 2025 року. Про це інформує інсайдер El Chiringuito TV Маркос Беніто.

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Таким чином, інформація порталу Transfermarkt про те, що угода Луніна з Реалом розрахована до літа 2024 року, ймовірно, є неправдивою. У цьому випадку Андрій не зможе почати переговори з потенційним новим клубом уже в січні.

Лунін зіграв за Реал у 7 матчах цього сезону, у 4 з яких зберіг свої ворота на замку. Transfermarkt оцінює українського воротаря в 5 млн євро.

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