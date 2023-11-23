Голкіпер Реала Андрій Лунін напередодні у Мадриді зустрівся з відомим агентом Жорже Мендешем, повідомляє El Chiringuito TV.

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Розмова з культовим промоутером, який представляє інтереси таких відомих футболістів, як Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Дарвін Нуньєс, Жоау Феліш, Жоау Канселу та інших, відбулась у VIP-залі аеропорту столиці Іспанії.

Експерти у студії порівняли цю зустріч з ситуацією з екс-форвардом Реала Марко Асенсіо, який свого часу перейшов під опіку Мендеша перед трансфером у ПСЖ. Гість програми – Гуті – заявив, що Лунін не може гріти лаву запасних і повинен грати. Легенда Реала також сказав, що українець чудового розуміє, що головною його проблемою в мадридському клубі є не Кепа Аррісабалага, а саме Тібо Куртуа.

Нагадаємо, обидва основні голкіпери Реала нині травмовані, тож Лунін поки № 1 в команді – українець провів два останні матчі в основі (проти Браги в Лізі чемпіонів та Валенсії в Ла Лізі) і, орієнтовно, гратиме у ще двох наступних зустрічах (проти Кадіса та Наполі). 29-річний іспанець зможе відновитися лише до матчу з Бетісом, який відбудеться 9 грудня.

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