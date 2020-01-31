Лунін став найкращим гравцем Ов'єдо у січні – українцю вистачило всього двох тижнів

Голкіпер Андрій Лунін відразу почав демонструвати свій високий рівень після переходу в Ов'єдо.

Українець став найкращим гравцем команди у січні, інформує офіційний Twitter Fútbol Mahou (компанія, яка є споснором Сегунди).

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Лунін приєднався до Ов'єдо 15 січня і вже встиг провести три матчі, в яких пропустив чотири м'ячі. Дебют проти Альмерії видався невдалим, однак у наступних поєдинках гравець збірної України підтвердив свій клас. Цього виявилося достатньо, щоб випередити одноклубників у голосуванні.

Нагадаємо, оренда Луніна у Ов'єдо розрахована до кінця сезону 2019/20, його контракт належить мадридському Реалу.

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