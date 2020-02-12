Лунін отримав приз як найкращий гравець місяця – українець про обіцянку, Реал, вражаючий Ов'єдо і втрачений час

Андрій Лунін отримав і прокоментував нагороду для найкращого гравця січня у складі Ов'єдо. За свій перший місяць у новій команді український голкіпер встиг усіх зачарувати.

"Я втратив час для гри. Тепер я можу довести, чого вартий, і повертаю собі втрачені відчуття. Мені не вистачає гри на нуль (Лунін усе ще не провів сухого матчу, – прим. "Футбол 24). У Ов'єдо все йде дуже добре, як я собі й уявляв. Вражаюче бачити, наскільки сильно наш майже переповнений стадіон тисне і допомагає нам. З допомогою вболівальників, на яких ми розраховуємо, можемо зробити багато речей.

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Адаптація проходить легко, ми всі працюємо разом. Відчуваю впевненість. У першій грі не вистачало практики і взаєморозуміння, але згодом ми покращили комунікацію. Мої сейви – це добре, але якби я взяв пенальті, ми б здобули перемогу. Якби набрали ці 3 очки, були б вище в таблиці. Я хочу і можу парирувати більше та краще", – іспанські ЗМІ схвально відзначають самокритичні оцінки своєї гри 21-річним українцем, який належить іншому королівському клубові.

"Контактую з Реалом не щодня, однак ми спілкуємося клубом і тренером воротарів. Цей трофей належить всій команді. Ми добре працюємо. Я задоволений своїми товаришами по команді, тренерами. Ми вже набагато краще захищаємось, розмовляємо про тактичні справи. Хочу ще більше допомогти команді та не зупинятися в розвитку", – підсумував екс-голкіпер Зорі.

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