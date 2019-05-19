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Реал – Бетіс: Мадрид ганьбиться під смішок своїх зірок, Бейл принижений, Навас і легендарний суддя емоційно прощаються

19 травня 20:10 7151 Читать на русском
Реал – Бетіс: Мадрид ганьбиться під смішок своїх зірок, Бейл принижений, Навас і легендарний суддя емоційно прощаються
Реал Мадрид – Бетіс 19 травня 2019: рахунок і звіт матчу Ла Ліги 2018/19
Тарас Котів Тарас Котів

Реал Мадрид програв Бетісу 0:2 в заключному матчі сезону чемпіонату Іспанії 2018/19. Рахунок і огляд матчу Прімери читайте на "Футбол 24".

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родрігес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родрігес

Матч, як і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Бетіс на "Футбол 24", стартував о 13:00 за київським часом. "Вершкові" програли севільцям останній домашній матч у попередньому сезоні (0:1), коли командою також керував Зінедін Зідан. Після цього Реал двічі бив Бетіс на виїзді. Гра 38-го туру Ла Ліги нічого не вирішував для обох команд. Мадрид уже нікуди не дінеться з 3-го місця. Бетіс втратив шанси на єврокубки.

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Цікаво, що Реал після повернення Зідана на посаду головного тренера виграв усі 5 домашніх матчів на Бернабеу, втративши очки у кожній з 5-и виїзних ігор. Бетіс же програв 4 поспіль зустрічі на виїзді.

Реал – Бетіс – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Без ударів за перші 15 хвилин, зате з шаленою перевагою Бетіса у володінні м'ячем (63 на 37). Ло Чельсо на 18-й став першим, хто спромігся на удар. Гуардадо подав зі штрафного, а Джованні метрів з 13 не дуже сильно кивнув у руки Навасу. Марсело відчайдушно вистрілив здалеку – надто невлучно. Перший удар Реала ми побачили аж на 23-й! Бетіс відповів гостріше. Колишній захисник Барселони Бартра обігрався з Фірпо на фланзі, пройшов у центрі і красивим дальнім ударом змусив Наваса полетіти під поперечину.

Бензема подарували снаряд суперники, але Карім з вбивчої позиції поцілив лише у стійку. Бетіс тут же відповів розкішним закиданням Фірпо на Ло Чельсо, який не зміг перекинути Наваса – Кейлор так літає, ніби не прощальний матч проводить у Реалі, а заявляє про свою готовність битись з Куртуа за позицію №1. Згодом то же всюдисущий Фірпо вже й сам замикав подачу, проте не зумів влучити у ворота. Навас же впорався з черговим ударом Ло Чельсо.

Бензема на старті другого тайму загубив 2 поспіль небезпечні атаки господарів, не найкраще розпорядившись м'ячем на 11 метрах від воріт. Лопес парирував удар Вінісіуса з вбивчої відстані у воротарському. В наступній атаці легендарний Ундіано Мальєнко, який судив свій останній матч у кар'єрі, не наважився дати червону Карвахалю, хоча Фірпо міг вирватися на побачення з голкіпером. Бетіс шокував Бернабеу на 61-й. Морон замкнув простріл Гуардадо – обидва центрбеки Реала Варан і Начо втратили своїх гравців.

Вінінсіус загрався у чужому штрафному, а чергова швидка контра гостей завершилась ефектним сейвом Наваса після дальнього удару Ло Чельсо. Останній втратив ще один супермомент на 69-й. Карвалью через Модріча тонко покотив в абсолютно оголену зону відповідальності Марсело, але Ло Чельсо не докрутив у дальній кут. Іско, який вийшов на заміну, так закрутив голови захисникам Бетіса, що... Мальєнко задивився і впав у штрафному севільців.

Екс-вінгер Реала Хесе став джокером Сетьєна через 7 хвилин після виходу на поле. Колишній гравець ПСЖ реалізував божественне забігання Фірпо, опинившись на повній самоті у воротарському – катастрофа, а не оборона! Але й у нападі Мадрид виглядав абсолютно жалюгідно. Асенсіо, Іско та Лукас Васкес анітрохи не підсилили гру після виходу на заміни. За ударами у площину Бетіс переграв Реал 7:2. На його полі. Перша поразки Зідана в Мадриді після повернення – цілком і повністю заслужена.

Ідеальний кінець катастрофічного сезону

Саме з подібними заголовками вийшли іспанські газети на своїх сайтах. Не можна було зробити це краще. Реал сповна використав черговий шанс для ганьби. А останній цвях у його труну вбив... свій же вихованець Хесе, який відразу ж попросив вибачення в рідних трибун. У господарів же ми побачили лише відсутність будь-яких креативних ідей у практично кожного гравця, гіршу фізичну підготовку, ганебні провали на флангах та центрі захисту.

Це був 9-й матч у Ла Лізі та 13-й у сезоні, в якому "вершкові" не змогли відзначитись забитим м'ячем. Подібного Мадрид не знав 25 років. Після відходу Роналду Реал забив на 31 гол менше у чемпіонаті Іспанії – це найгірший за результативністю сезон у 21-му столітті (63 проти 66, які були 12 років тому). Плюсова різниця зупинилась на позначці 17 голів – що мінімум на 26 менше, ніж у найгірший сезон з Кріштіану, або на 56 порівняно з найкращим.

Лише 1 раз у своїй історії мадридці зазнали більше поразок (19 у 1984/85). Реал програв 18 матчів за останній рік, Барселона – 19 за 3. Перед матчем керівництво клубу надіслало свій меседж гравцям і тренерському штабу – ви не маєте права більше грати такі матчі, як проти Сосьєдада. Вийшло навіть гірше, бо знову програли за всіма статями, але в рідних стінах. Зідан завершує свій сезон з жахливою статистикою: 5 перемог (усі лише на Бернабеу), 4 поразки, 2 нічиї, різниця на рівні понурого середняка 16:14. Прихід француза довів, що проблема була не в Лопетегі чи Соларі.

Фірпо пройшов кастинг на місце Марсело, а в Реала 9 гравців отримали 0 балів

Marca була безжальною, оцінюючи виступ "королівського" клубу. Уся лінія оборони (Карвахаль, Варан, Начо, Марсело), а також півзахисники Льоренте, Модріч, Іско, Асенсіо і нападник Бензема заробили 0 балів. Лише Навас отримав максимальні 3 зірочки, а старання молодих Вальверде, Браїма Діаса і Вінісіуса винагородили одиничкою. До слова, 18-річний бразилець виграв найбільше єдиноборств у матчі (12 з 22) та був найуспішніший у дриблінгу (пройшли 8 спроб з 11). Найкращий польовий гравець Реала, утім, за своєю звичкою втратив золотий гольовий момент.

Гравцем ж матчу можна сміливо називати хлопця, який загрожував позиціям Зінченка на лівому краю оборони Манчестер Сіті. Жуніор Фірпо видав феноменальний матч. Фланговий захисник, якому тільки в серпня виповниться 23, виграв 7 з 9 єдиноборств і став абсолютним лідером за гострими передачами (4). Іспанець домініканського походження віддав асист, створив кілька моментів, був найуспішнішим у відборі (вийшов переможцем в усіх 3-х спробах), встигав підчищати за партнерами і перехоплювати передачі Реала. Така собі молодша і нічим не гірша версія Марсело. Зідан там саме шукав когось на лівий фланг? Так ось він, 50 млн євро – Фірпо ваш.

Ундіано Мальєнко завершує кар'єру зі слізьми

Наймолодший іспанський суддя, який дебютував у Прімері (йому було лише 26), завершує свою 19-річну кар'єру на елітному рівні – довшу, ніж у будь-кого з його земляків. 384 матчі Ла Ліги, 10 Класіко між Реалом і Барселоною. Ціла епоха – він був з нами з початку століття. Ундіано Мальєнко визнавали найкращим рефері Іспанії у 2005 і 2007 роках. Після своєї прощальної гри не стримав сліз.

Раніше також судив ЧС-2010, де на 36-й хвилині вилучив легендарного голеадора мундіалів Мірослава Клозе у матчі Німеччина – Сербія (0:1), загалом показавши 9 жовтих гравцям обох збірних. З ним київське Динамо вилітало з кваліфікації ЛЧ від Аякса у 2010-му, програвши в Амстердамі 1:2, а донецький Шахтар зробив те саме, тільки в 1/8 Ліги чемпіонів на полі Роми.

Такі різне прощання Наваса та Бейла – істеричний сміх на лавці Реала

Багато хто вважає. що Зідан загрався зі своєю нелюбов'ю до другого найрезультативнішого гравця клубу (8 голів у чемпіонаті, 14 загалом, 6 асистів). Частіше за Бейла навіть в цьому сезоні забивав лише Бензема, але Гарету не знайшлося місця навіть на заміні. Після двох матчів, де він не потрапляв у заявку, це був серйозний удар. Цього разу тренер вніс його у заявку, бо не було інших гравців, проте за весь матч не дав навіть жодної вказівки розігріватися. Причому Зізу не може визнати, що валлієць йому не потрібен чи не подобається. Він прикривається тим, що у нього є інші футболісти і кожен був би розчарований.

Як і не може визнати, що ні з ким іншим, крім відвертих гравців запасу, він не повівся аналогічно брутально. І що гравець, який забивав переможні голи у 2-х фіналах ЛЧ, а також віддавав асист та реалізував післяматчевий пенальті у третьому, заслужив бодай попрощатися з Бернабеу. Хай би навіть це був місцями свист і гул фанатів, які дещо розлюбили Гарета. Наприкінці гри камери зафіксували сумне обличчя Бейла, яке змінилося після того, як Тоні Кроос щось йому сказав. Обидва запасних у грі з Бетісом почали хихотіти, коли їхня команда програвала 0:2, а Зідан випустив Іско, Асенсіо і Васкеса.

Кейлор Навас прощався зовсім інакше – під овації стадіону, роблячи пам'ятні фото з дітьми та дружиною. Костаріканець ще не підтверджував свого відходу офіційно, але подібні жести, схоже, не дають сумнівів – такий варіант дуже імовірний. Навас не заслужив подібного кінця у вигляді безвільної поразки, адже здійснив 5 сейвів у, можливо, останньому матчі за Реал і зірвав не одну порцію аплодисментів.

Конкурент Андрія Луніна став абсолютно найкращим у мадридській команді. Коли команда вирішила аплодисментами подякувати трибунам за підтримку в сезоні, її зустрів гучний свист. І навіть тут болючу ситуацію зламав Кейлор. Жести Наваса заспокоїли фанатів Реала, які змінили гнів на оплески. Легенда і улюбленець Бернабеу. Навіть коли він остаточно піде, його наступникам не стане легше.

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