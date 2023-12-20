Воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Ньюкаслі, повідомляє El Nacional.

Ребров оцінив шанси Луніна повернутися у збірну України після серії матчів за Реал

За інформацією джерела, "сороки" хотіли б підписати українця вже в січні 2024 року на заміну Ніку Поупу, який вибув через травму на тривалий термін. Цікаво, що вищезгадане видання вже сватало Луніна у Ньюкасл у грудні 2021 року.

Зазначається, що "дітищу шейхів" доведеться витримати конкуренцію з Челсі, який прагне влаштувати обмін голкіперів, віддавши замість українця мадридському клубу Кепу Аррісабалагу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 4 зустрічах відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

Довбик переплюнув Циганкова і здивував Іспанію, Лунін потрапив у пастку, дивні оцінки Яремчука