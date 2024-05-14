Барселони обіграла Реал Сосьєдад у (2:0) у 35 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Кулес" мали перемагати, щоб обійти Жирону у турнірній таблиці і посісти друге місце. Барселона перший гол у ворота Реал Сосьєдада забила наприкінці першого тайму. Після красивої атаки відзначитися вдалося Ламіну Ямалу.

Барселона обіграла Реал Сосьєдад та випередила Жирону в боротьбі за срібло

У другому таймі "блаугранас" продовжили тиснути на суперника. Але тривалий час забити команда Хаві не могла. Лише у компенсований час Рафінья вдало реалізував пенальті. Барселона вперше с сезону 2006/07 в обох матчах з Реал Сосьєдадом зберегла свої ворота "сухими" в Ла Лізі.

"Кулес" перебувають на другій сходинці з 76 очками. Жирона відстає на один пункт. Реал Сосьєдад залишився на сьомому місці з 54 балами.