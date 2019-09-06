"Він тра*нув цілий рік його кар'єри": фанати Реала назвали "сучого сина", який не дозволив Луніну залишитись в Реалі

Екс-голкіпер Реала Кейлор Навас пройшов короткий шлях від героя до негідника через оренду Андрія Луніна у Вальядолід. Фанати королівського клубу обурюються у соціальних мережах.

Андрій Лунін тепло попрощався з Кейлором Навасом в останній день трансферного вікна, хоча саме костариканський голкіпер тривалий час грався з його майбутнім. Близько шести місяців триразовий переможець Ліги чемпіонів регулярно змінював власні рішення – йшов, залишався, йшов і знову залишався. Трансферна сага поволі почала набридати, як фанатам, так і тренерському штабу Реала на чолі з Зінедіном Зіданом. Останньому неодноразово доводилось відбиватись від незручних запитань журналістів щодо воротарського питання, а також воювати з керівництвом клубу – Флорентіно робив безапеляційну ставку на Куртуа попри те, що Кейлор був улюбленцем нового-старого тренера.

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Однак увесь цей час за лаштунками мильної опери по-мадридськи залишався другорядний актор, якому була відведена роль ледь не головного мученика. Луніну обіцяли місце дублера Куртуа на сезон 2019/20, але невизначеність Наваса, рішуче налаштованого боротися з бельгійцем після приходу Зізу, сильно підкоригувала плани відділу спортивного планування (це ті хлопці, які займаються комплектацією складу). У літнє міжсезоння зіркові голкіпери Реала мірялись усім, чим тільки могли. Зрештою ситуація стала настільки абсурдною, що обоє почали одночасно "заливати" у соцмережі відео з власними сейвами.

Ситуацію було доведено до точки кипіння, поки Зідан все ж не повідомив Кейлору остаточний вердикт: "Ти можеш залишитись, але першим буде Куртуа". Костариканець начебто трохи образився, але вирішив провести ще один сезон на Бернабеу і чекати осічки з боку найкращого голкіпера ЧС-2018. Натомість Лунін втратив навіть мізерні шанси на ігрову практику у першій команді Реала – витіснити когось з цих монстрів було просто неможливо, тим паче після шаленого застою у Леганесі. Після відмови Кейлора покидати Мадрид єдиною опцією українця була оренда у Вальядолід.

Реал намагався прилаштувати Луніна у клубі легендарного Роналдо перед стартом нового сезону, щоб наш кіпер даремно не гаяв часу та швидше влився у колектив Серхіо Гонсалеса. 14 серпня Андрій офіційно оформив свою однорічну оренду, навіть не підозрюючи, що відбувається у голові Кейлора. Немовби навмисне дочекавшись відходу українця, "Ель Тіко" почав серйозно розмірковувати над пропозицією ПСЖ. І це при тому, що в останні дні трансферного вікна "бланкос" взагалі не шукали нового голкіпера. Куртуа, Навас, Альтубе – так мала виглядати воротарська ієрархія на Бернабеу. 29 серпня мадридська преса анонсує перемовини з парижанами, а вже через три дні угода стає реальністю. У зворотньому напряму прямує Ареола – іспанці банально не мали часу щось вигадувати.

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Вчинок Наваса, одного з головних персонажів фантастичної історії команди Зідана у Лізі чемпіонів, неабияк розлютив прихильників королівського клубу. Фактично, лише за один день він подолав короткий шлях від героя до негідника. Фанати не пробачили йому чергової оренди Луніна, який втратив розкішний шанс провести дебютний сезон у Мадриді. Ще більше масла у вогонь підлив журналіст видання AS Хосе Санчес Таверо власним матеріалом про життя-буття орендованих гравців Реала: "Лунін знову опинився за спиною у Масіпа. Надійність екс-кіпера Барси наразі не залишає українцеві жодних шансів. Якби "справа Кейлора" трапилась раніше, зараз Лунін перебував би у складі Реала". Запеклі "мадрідістас", які й без цього критикували Кейлора у соціальних мережах, зараз взагалі не підбирають слів.

"Я пітнію до самих я*ць через те, що Кейлора вважають кращим, ніж Куртуа. Він – кріт, жалюгідний партнер. Він створив увесь цей безлад з Луніним, залишивши клуб ні з чим. Крім цього, Кейлор вже не демонстрував належний рівень, щоб бути безапеляційним першим номером".

"Чимало з тих, хто зараз захищає Наваса та знищує Куртуа, раніше відстоювали Касільяса перед Навасом. Але реальність така, що Кейлор повівся, як мала дитина, тр**нувши цілий рік кар'єри Луніна".

"Мене вже за***ло висловлювати слова подяки голкіперу, який був поганим партнером, зливав у пресу наш склад і не дозволив Луніну стати другим воротарем, пішовши перед тим, як його віддали в оренду".

"Кейлор залишив Мадрид з порожніми руками, хоча ще декілька місяців тому заявляв, що не має наміру йти. Він прийняв це рішення, коли Люку Зідана та Луніна відправили в оренду. Жалюгідний вчинок. Попри всю моя вдячність за те, що він зробив для Мадрида, я ніколи йому не пробачу".

"Кейлор вчинив дуже погано, не розповідайте мені тут історій. Його відразу попередили, що першим буде Куртуа. Не хочеш виконувати роль дублера, йди раніше – перед тим, як орендували Луніна, а не за декілька днів до закриття трансферного вікна. Так не робиться".

"Я вдячний за все, що ти робив для нас як спортсмен, але форма твого прощання була найгіршою з усіх можливих – останній день, коли Лунін вже орендований. Преса сильно шкодить, коли підносить тебе до небес".

"Це просто жалюгідна х**нь". Кейлор дочекався, коли піде Лунін, щоб тр**нути усе спортивне планування клубу, в якому ще знайшлись фраєри, які спростити йому відхід".

"Вчинок Кейлора виглядав неввічливо. Ще з березня він знав, що буде запасним, а коли другого голкіпера відправили в оренду, він вирішив покинути клуб".

"Той, хто захищає Кейлора – не "мадрідіста". Це просто свинство, що він покидає команду перед закриттям трансферного вікна, коли Лунін вже в оренді. І перед цим він говорив, що залишиться. Іди на**й".

"Якщо Кейлор покидає Реал після оренди Луніна, він – покидьок та сучий син".

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