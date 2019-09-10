Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді

Керівництво мадридського Реала турбується щодо ігрової практики Андрія Луніна у Вальядоліді.

Мадридці, відпускаючи українського голкіпера в оренду, сподівалися, що він буде отримувати достатньо часу на футбольному полі, повідомляє Marca.

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Однак основним воротарем Вальядоліда досі залишається Жорді Масіп, який користується великою довірою у керівництва клубу, зокрема через те, що є повноцінним гравцем команди.

Реал не влаштовує, що Лунін другий рік поспіль може фактично залишитися без ігрової практики. Оскільки "вершкові" у наступному сезоні планують зробити його другим номером після Тібо Куртуа.

До слова, після переходу у Вальядолід Лунін так і не провів жодного офіційного поєдинку.

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