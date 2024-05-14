Тоттенхем приймає Манчестер Сіті в рамках 34 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті стартує о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

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Манчестер Сіті має 21-матчеву безпрограшну серію в АПЛ і веде боротьбу за чемпіонство – одне очко відставання від Арсенала з грою в запасі. Чотири попередні виїзди в рамках АПЛ на стадіон Тоттенхема завершилися для Гвардіоли поразками без жодного забитого гола. Сьогодні "шпори" можуть наблизити Арсенал до трофея.

Стартові склади команд

Тоттенхем: Вікаріо – Порро, Ромеро, Драгушін, Ван де Вен – Хьойберг, Бентанкур, Сарр – Джонсон, Сон, Маддісон.

Запасні: Остін, Емерсон, Скіпп, Холл, Ло Чельсо, Браян, Кулусевскі, Мур, Скарлетт.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол – де Брюйне, Родрі, Ковачіч – Сілва, Холанд, Фоден.

Запасні: Ортега, Стоунз, Аке, Гріліш, Доку, Альварес, Нуньєш, Бобб, Льюїс.