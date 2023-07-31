Бенфіка у літнє трансферне вікно активно намагається підсилити воротарську позицію, аби нав'язати конкуренцію Одіссеасу Влаходімосу. Пріоритетним варіантом для Рогера Шмідта був бразилець Бенто, однак португальців не влаштовує надто висока вартість голкіпера Атлетіко Паранаенсе.

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Як наслідок, "орли" перемкнулась на Андрія Луніна, повідомляє Zerozero. За інформацією джерела, клуби розпочали переговори щодо українця.

У Бенфіці вже встигли прокоментувати можливий трансфер. Як рапортує Record, Бенфіка не проявляла інтересу до кіпера Реала, і буде продовжувати спроби підписати Бенто. Якщо ж вони проваляться – клуб чекатиме наступного трансферного вікна і продовжить розраховувати на Влаходімоса та Самуела Соареша.

Нагадаємо, Лунін нині проводить з Реалом турне по США. Українець відіграв у двох товариських зустрічах "вершкових" – проти Мілана (3:2) та Манчестер Юнайтед (2:0). В останньому він був визнаний найкращим гравцем матчу. У дуелі з Барселоною українець залишився в запасі, а Куртуа пропустив три сухі голи.

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