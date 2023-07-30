Барселона без проблем розбила Реал у товариському Ель Класіко. Дивіться відео голів та огляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч 30 липня 2023

Реал – Барселона – 0:3

Голи: Дембеле, 15, Марін, 85, Торрес, 90+1

Нереалізований пенальті: Вінісіус, 20 (Реал)

Барселона вже на 3 хвилині гри ледь не вийшла вперед в рахунку, але гарматний удар Ромеу прийняла на себе поперечка. Перший гол у зустрічі вболівальники побачили на 15 хвилині – Дембеле залишили одного в штрафному, француз точно пробив у дальній кут з правої.

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Реал через 5 хвилин мав відігратись, однак Вінісіус з пенальті ледь не зламав поперечку. Зі штрафного класно пробив Родріго, але тер Штеген потягнув. Поперечка та стійка ще раз врятували каталонців перед перервою. У другому таймі Чуамені класно пробив здалеку, і знову каркас воріт. Фермін Марін на 85 хвилині класним ударом подвоїв перевагу Барселони, а Реал вчергове поцілив у поперечку – цього разу Вінісіус. Крапку в грі поставив Ферран Торрес.

Андрій Лунін вперше за час передсезонної підготовки залишився в запасі. На відміну від попередніх матчів проти Мілана та Манчестер Юнайтед, Карло Анчелотті цього разу довірив місце у воротах Тібо Куртуа.