Анчелотті пояснив несподівану довіру до Луніна – українець відіграв за Реал два матчі поспіль
Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів про стан основного воротаря команди Тібо Куртуа.
Реал продовжує своє турне по США. Напередодні український голкіпер Андрій Лунін провів вже другий матч поспіль в основі Реала. Попри критику за невпевнену гру у поєдинку з Міланом ("вершкові" перемогли з рахунком 3:2), наш земляк відіграв повний матч з Манчестер Юнайтед (2:0), ставши найкращим гравцем серед гравців обох команд.
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Після матчу Карло Анчелотті дав обширний коментар щодо гри, однак згадав про українського героя зустрічі лише у контексті основного голкіпера Реала. "Куртуа відчуває невеликий біль, тому не було сенсу ризикувати. Він зіграє в наступній грі", – цитує італійця офіційний сайт Реала.
Нагадаємо, іспанські ЗМІ неодноразово зазначали, що Карло Анчелотті відкрито не розраховує на українця, а клуб натякав кіперу, що йому краще піти з команди. Рішення Луніна допрацювати свій контракт навіть викликало розчарування у Реалі.
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