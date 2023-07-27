Реал продовжує своє турне по США. Напередодні український голкіпер Андрій Лунін провів вже другий матч поспіль в основі Реала. Попри критику за невпевнену гру у поєдинку з Міланом ("вершкові" перемогли з рахунком 3:2), наш земляк відіграв повний матч з Манчестер Юнайтед (2:0), ставши найкращим гравцем серед гравців обох команд.

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Після матчу Карло Анчелотті дав обширний коментар щодо гри, однак згадав про українського героя зустрічі лише у контексті основного голкіпера Реала. "Куртуа відчуває невеликий біль, тому не було сенсу ризикувати. Він зіграє в наступній грі", – цитує італійця офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, іспанські ЗМІ неодноразово зазначали, що Карло Анчелотті відкрито не розраховує на українця, а клуб натякав кіперу, що йому краще піти з команди. Рішення Луніна допрацювати свій контракт навіть викликало розчарування у Реалі.

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