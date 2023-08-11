Поки керівництво Реала шукає заміну Куртуа, мадридці готуються до зустрічі в Більбао з трьома кіперами. Андрій Лунін працював разом з молодими кантеранос – Франом Гонсалесом та Лукасом Канісаресом. Син легенди Валенсії отримав ще один шанс закріпитись в першій команді.

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Великою несподіванкою стала поява 17-річного Франа, представника Juvenil B (U-18). Останнього викликали замість Дієго Піньєро, який літав з командою в американське турне і повинен був стати третім номером в ієрарїії воротарів. На передматчевій прес-конференції Анчелотті послав чіткий меседж Луніну.

"Емоційно вчорашній день був дуже складним. Такі речі зазвичай трапляються у футболі. Тепер залишається сподіватися, що Куртуа швидко відновиться... і повністю довіритись Луніну, який є чудовим воротарем. Він добре проявив себе на передсезонних зборах. Ми повністю йому довіряємо. Він – талант. Зараз йому не вистачає досвіду, який здобувається день за днем.

Нам дуже сумно, але так буває. У нас є час до 31 серпня. Якщо ми підпишемо якогось воротаря, то зробимо це для глибини. Франу лише 17... Довіра до Луніна – тотальна", – сказав Анчелотті.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста, яку роль готують можливому новачку (першого номера чи дублера для українця), італійський фахівець вкотре зазначив: "Є повна довіра до Луніна, і найближчими днями ми побачимо, чи додамо до складу ще одного кіпера".

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялося, що Анчелотті не довіряє Луніну. Реал вже начебто склав розширений список з потенційних новачків, а фаворитом вважався голкіпер Севільї.