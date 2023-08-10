Лунін та Куртуа під час тренування / фото з відритих джерел

Перед стартом сезону 2023/24 у мадридців виникли несподівані кадрові проблеми. Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав пошкодження на тренуванні.

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Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", у бельгійського воротаря розрив хрестоподібної зв'язки. Відновлення від такої важкої травми може зайняти від шести до дев'яти місяців. Місце першого номера Реала ймовірно дістанеться Андрію Луніну.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що мадридці були готові відпустити українського голкіпера цього літа. Чинна угода Андрія Луніна з Реалом завершується влітку 2024 року. В минулому сезоні він отримав рекордну кількість ігрового часу, зігравши за мадридців 12 матчів.

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