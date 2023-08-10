Тібо Куртуа пропустить майже весь майбутній сезон через складну травму, яку отримав на тренуванні. Зараз Карло Анчелотті може розраховувати лише на Андрія Луніна та голкіперів з молодіжки.

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"Футбол 24" поцікавився перспективами українця у журналіста Revelo Серхіо Сантоса. Це авторитетний інсайдер з Іспанії, який першим повідомив про конфлікт Луніна з Карло Анчелотті після кубкового матчу з Вільяреалом. Тоді Андрій вже був готовий пакувати валізи й переїжджати до Ов'єдо.

Сантос переконаний, що травма Куртуа не стане для українця квитком в основу Реала. "Мадридці майже напевно підпишуть нового воротаря. Карло Анчелотті взагалі не довіряє Луніну", – відповів Серхіо Сантос на запит "Футбол 24".

Нагадаємо, Андрій Лунін приєднався до Реала у 2018 році, перейшовши з Зорі. В минулому сезоні українець зіграв у 12 матчах за мадридців і пропустив 13 голів.

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