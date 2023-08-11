Голкіпер Севільї та збірної Марокко Ясін Буну став пріоритетним варіантом на заміну травмованому Куртуа в Мадриді.

Куртуа отримав важку травму і вибув на більшу частину сезону. Реал не готовий довіритися Луніну та активно шукає нового голкіпера. Фаворит на перший номер у Мадриді – Ясін Буну, повідомляє Marca.

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Голкіпер Севільї дуже подобається Карло Анчелотті, якого не зумів переконати українець. Тренер особисто зацікавлений у запрошенні марокканця. Альтернатива – Кепа з Челсі. Також запропонував свої послуги Льоріс.

Реал в ідеалі хоче оформити оренду Буну, однак Севілья націлена на повноцінний трансфер. Як інформує ESPN, апетити продавця зросли з 15 млн євро до 30 млн. Реал наразі намагається збити ціну на 32-річного воротаря.