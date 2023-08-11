Пока руководство Реала ищет замену Куртуа, мадридцы готовятся к встрече в Бильбао с тремя киперами. Андрей Лунин работал вместе с молодыми кантеранос – Франом Гонсалесом и Лукасом Канисаресом. Сын легенды Валенсии получил еще один шанс закрепиться в первой команде.

Куртуа вылетел на большую часть сезона – Реал официально подтвердил диагноз, дающий шанс Лунину

Большой неожиданностью стало появление 17-летнего Франа, представителя Juvenil B (U-18). Последнего вызвали вместо Диего Пиньеро, который летал с командой в американское турне и должен был стать третьим номером в иерарии вратарей. На предматчевой пресс-конференции Анчелотти направил четкий месседж Лунину.

"Эмоционально вчерашний день был очень сложным. Такие вещи обычно случаются в футболе. Теперь остается надеяться, что Куртуа быстро восстановится... и полностью довериться Лунину, который является отличным вратарем. Он хорошо проявил себя на предсезонном сборе. Мы полностью ему доверяем. Он – талант, сейчас ему не хватает опыта, который приобретается изо дня в день.

Нам очень грустно, но так бывает. У нас есть время до 31 августа. Если мы подпишем вратаря, то сделаем это для глубины. Франу всего 17... Доверие к Лунину – тотальное", – сказал Анчелотти.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, какую роль готовят возможному новичку (первого номера или дублера для украинца), итальянский специалист в очередной раз отметил: "Есть полное доверие к Лунину, и в ближайшие дни мы увидим, добавим ли еще одного кипера".

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Анчелотти не доверяет Лунину. Реал уже вроде бы составил расширенный список из потенциальных новичков, а фаворитом считался голкипер Севильи.