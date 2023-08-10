Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вряд ли получит место в стартовом составе Реала на весь сезон.

Тибо Куртуа пропустит почти весь будущий сезон из-за сложной травмы, которую получил на тренировке. Сейчас Карло Анчелотти может рассчитывать только на Андрея Лунина и голкиперов из молодежки.

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"Футбол 24" поинтересовался перспективами украинца у журналиста Relevo Серхио Сантоса. Это авторитетный журналист из Испании, который первым сообщил о конфликте Лунина с Карло Анчелотти после кубкового матча с Вильяреалом. Тогда Андрей уже был готов паковать чемоданы и переезжать в Овьедо.

Сантос убежден, что травма Куртуа не станет для украинца билетом в основу Реала. "Мадридцы почти наверняка подпишут нового вратаря. Карло Анчелотти не доверяет Лунину", – ответил Серхио Сантос на запрос "Футбол 24".

Напомним, Андрей Лунин присоединился к Реалу в 2018 году, перейдя из Зари. В прошлом сезоне украинец сыграл в 12 матчах за мадридцев и пропустил 13 голов.

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