"Мені заздалегідь сказали, що на Кубок Іспанії гратиму я. Всередині були такі "метелики"... Далеко не кожен день і не всі дебютують у, напевне, найкращому клубі світу. І не має значення, проти кого грати. Важливо – з ким. У мене мандражу особливого або хвилювання не було.

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Напевне, щоденна робота з цими футболістами позначається. Вилітати з Кубка від такого клубу – розчарування, як мінімум. Щодо моєю гри у Зідана не було питань, як я зрозумів. Тому що єдине, що було видно – не вистачає ігрового ритму. Але це не моя помилка. Вони були задоволені, я був задоволений. Були подачі, боротьба, я не залишався на лінії, йшов, намагався допомагати команді на другому поверсі.

Було, що виручив, раз офсайд був. Голи пропускає і забиває вся команда. За голам теж особливо питань не було. Позиція була правильна. Завжди можна щось поміняти. Ми знайшли нюанси, які можна було виправити. Я аналізую всі свої матчі. За великим рахунком, питань немає", – зізнався Лунін в інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, дебют Андрія відбувся у програному матчі 1/16 Кубка Короля проти Алькояно (1:2). Це поки єдиний матч українця у поточному сезоні, адже Зінедін Зідан тотально довіряє Тібо Куртуа.

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