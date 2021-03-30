"Оренда в інший клуб? Коли ти не граєш рік, в будь-якому разі виникають такі думки. Тому я і сказав, що почекаємо до літа, як воно все розвиватиметься. Не все від мене залежить. У мене контракт з Реалом. Якщо і клуб, і я, і тренер ухвалимо рішення, що потрібно на рік чи два піти в оренду, і піти так, щоб грати стабільно, набратися досвіду та повернутися, щоб конкурувати за місце в складі, то так і буде.

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Якщо клуб і тренер вважатимуть, що, наприклад, з наступного сезону мені довірятимуть більше ігрового часу, то, можливо, мене залишать. Я не рвуся в якийсь інший клуб, я давно про це говорив – мрію грати саме в Реалі. А у який спосіб? Чекати та працювати рік, два, три в Реалі, а потім скористатися своїм шансом, як життя складеться. Або в оренді – неважливо. В кінці шляху я все одно хочу бути в Реалі", – зізнався Лунін в інтерв'ю FootballHub.

До слова, раніше повідомлялось про інтерес до Андрія Луніна від Бетіса, Гранади та Ейбара – вони готові підписати українця на правах оренди. У поточному сезоні Зідан тотально довіряє місце у воротах Тібо Куртуа, а наш кіпер провів лише один матч, програвши у кубку Алькояно.

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