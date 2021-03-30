"Мне заранее сказали, что на Кубок Испании буду играть я. Внутри были такие "бабочки"... Далеко не каждый день и не все дебютируют в, наверное, лучшем клубе мира. И не имеет значения, против кого играть. Важно – с кем. У меня мандража особенного или волнения не было.

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Наверное, ежедневная работа с этими футболистами сказывается. Вылетать из Кубка от такого клуба – разочарование, как минимум. По моей игры у Зидана не было вопросов, как я понял. Поэтому единственное, что было видно – не хватает игрового ритма. Но это не моя ошибка. Они были довольны, я был доволен. Были подачи, борьба, я не оставался на линии, шел, старался помогать команде на втором этаже.

Было, что выручил, раз офсайд был. Голы пропускает и забивает вся команда. По голам тоже особо вопросов не было. Позиция была правильная. Всегда можно что-то поменять. Мы нашли нюансы, которые можно было исправить. Я анализирую все свои матчи. По большому счету, вопросов нет", – признался Лунин в интервью Профутбол Digital.

Напомним, дебют Андрея состоялся в проигранном матче 1/16 Кубка Короля против Алькояно (1:2). Это пока единственный матч украинца в текущем сезоне, ведь Зинедин Зидан тотально доверяет Тибо Куртуа.

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