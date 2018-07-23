Лунин на презентации Реала повторил судьбу 45-миллионного новичка, и это не плохо

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин впервые предстал перед болельщиками в футболке мадридского клуба на "Сантьяго Бернабеу".

Реал представил Лунина в понедельник, 23 июля. Взяв слово, 19-летний украинский вратарь прочитал внушительную речь на испанском языке, что является для него большим плюсом и отличает от других наших легионеров в Европе, которые очень трудно учатся. Интересно, что Лунина на Сантьяго Бернабеу сопровождал отец и женщина-агент. В такой компании экс-игрок Днепра и Зари торжественно подписал контракт с Реалом.

Реал представил Лунина: "Он уже показал, почему станет великим вратарем"

Минус кое-кто мог бы видеть в том, что Андрей не получил игровой номер. Однако подобное чуть раньше произошло и с другим новичком Мадрида. Бразилец Винисиус, который стоил клубу 45 миллионов евро, также красовался с футболкой без номера, но уже подтвердил, что остается в команде.

Дело в том, что сейчас почти все номера заняты игроками основной команды. И временное отсутствие номера не обязательно должно означать, что на футболиста не рассчитывают в ближайшем сезоне.

Видео презентации Лунина в качестве игрока Реала на Сантьяго Бернабеу

Уход в аренду пока остается одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Лунина, однако презентация в вип-ложе стадиона и перед фанатами на поле уже является достаточно солидным моментом, добавляющим веса и уверенности дебютанту.

Стоит отметить, что после ухода Роналду вакантными остаются разве что 7-й (его готовят для звездного новичка или кого-то из нынешней основы), 16-й и 25-й. Возможно, просто случайность, но Лунин сделал селфи в раздевалке Реала возле номера, идущего вслед за 15-м. Фанаты "сливочных" уже видят в этом определенный знак на ближайшее будущее.