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Лунін – про своє майбутнє в Реалі: Побачимо, що буде найкращим для мене

17:21 222 Читать на русском
Лунін – про своє майбутнє в Реалі: Побачимо, що буде найкращим для мене
Андрій Лунін / фото: ФК Реал Мадрид

Голкіпер Реала Андрій Лунін після свого офіційного представлення у Реалі заявив, що рішення щодо його майбутнього буде прийнято після завершення передсезонної підготовки.

"Мені дуже приємно тренуватись з найкращими гравцями світу. Також хочу подякувати своїм рідним, тому що завдяки і їм я тут.

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Кейлор Навас – чудовий голкіпер, я щасливий працювати поруч з ним. Хочу набратись якомога більше досвіду і стати сильнішим.

В даний час я перебуваю з командою. Рішення щодо мого майбутнього ми приймемо після завершення передсезонної підготовки. Побачимо, що буде найкращим для мене", – цитує Луніна Marca.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін
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