Український голкіпер може перебратись в Італію. У його послугах зацікавлений Мілан, інформує Sempre Milan з посиланням на Fichajes.net.

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Луніна розглядають у статусі заміни Джанлуїджі Доннарумми, з яким "россонері" ніяк не можуть дійти згоди щодо нового контракту. Зірка Мілана може піти на правах вільного агента вже влітку, а тому йому шукають заміну. Цікаво, що в італійський гранд сватали ще й Анатолія трубіна.

Раніше "Футбол 24" повідомляв, що Андрій дійсно може покинути Реал, але виключно за власним бажанням. До Луніна проявляли інтерес Гранада, Бетіс, Ейбар, Борусія Дортмунд та Тоттенхем.

У нинішньому сезоні Андрій провів лише один офіційний матч у футболці "вершкових" – кубковий поєдинок проти Алькояно, який завершився сенсаційною поразкою команди Зідана (1:2).

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