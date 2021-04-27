Украинский голкипер может перебраться в Италию. В его услугах заинтересован Милан, информирует Sempre Milan со ссылкой на Fichajes.net.

Лунин мог оказаться в Ювентусе вместо Реала, – Бурбас

Лунина рассматривают в статусе замены Джанлуиджи Доннаруммы, с которым "россонери" никак не могут прийти к согласию относительно нового контракта. Звезда Милана может уйти на правах свободного агента уже летом, а потому ему ищут замену. Интересно, что в итальянский гранд сватали еще и Анатолия Трубина.

Ранее "Футбол 24" сообщал, что Андрей действительно может покинуть Реал, но исключительно по собственному желанию. К Лунину также проявляли интерес Гранада, Бетис, Эйбар, Боруссия Дортмунд и Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Андрей провел лишь один официальный матч в футболке "сливочных" – кубковый поединок против Алькояно, который завершился сенсационным поражением команды Зидана (1:2).

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