Лунін майже не отримує ігрового часу. 120 хвилин у провальному для "бланкос" матчі Кубка Іспанії проти Алькояно – скромний доробок українського кіпера у сезоні 2020/21. Складний пандемічний календар із запеклою боротьбою на два фронти не залишає Андрію шансів. Зізу робить тотальну ставку на Куртуа у Ла Лізі та ЛЧ, жодних ротацій чи експериментів на воротарській позиції. Звісно, що у 22 потрібно грати якомога частіше, тому вже влітку вихованцю Металіста і Дніпра доведеться обирати між лавою запасних одного з найбільших клубів планети та регулярною практикою.

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Якщо раніше боси мадридського гранда навіть слухати не хотіли про можливий трансфер, то зараз ситуація трохи змінилась, запевняє журналіст AS Серхіо Сантос. "Мадрид, як і раніше, розраховує на Луніна, але клуб готовий вислухати усі пропозиції за однієї умови – якщо українець сам попросить відпустити його. Щоправда, йдеться лише про варіанти з орендою. Реал не хоче продавати перспективного гравця, який залишається ставкою на майбутнє. Наразі "бланкос" не отримували конкретних пропозицій", – зазначає Сантос в коментарі "Футбол 24".

До слова, раніше повідомлялось, нібито цілий ряд іспанських клубів, зокрема Бетіс, Гранада та Ейбар, прагнуть підписати Луніна на правах оренди. Зараз Андрій перебуває у таборі збірної України та готується до матчу з фінами.

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