Лунін міг опинитись у Ювентусі замість Реала, – Бурбас
Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін мав великі шанси стати наступником легендарного Джанлуїджі Буффона у "Старій синьйорі".
Андрій Лунін у 2018 році міг розпочати кар'єру у Ювентусі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.
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У квітні того року представник туринців переглядав голкіпера у матчі з Динамо і був приємно вражений талантом Андрія. У ньому Ювентус навіть вбачав заміну Джанлуїджі Буффону. Щоправда, українець обрав Реал, адже це була його дитяча мрія.
Трансфер на Сантьяго Барнабеу відбувся влітку 2018-го. Зоря отримала за Андрія Луніна 8,5 млн євро. З того часу кіпер встиг пограти в орендах за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. У футболці Реала 22-річний українець наразі зіграв лише один офіційний матч.
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