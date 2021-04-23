Андрій Лунін у 2018 році міг розпочати кар'єру у Ювентусі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

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У квітні того року представник туринців переглядав голкіпера у матчі з Динамо і був приємно вражений талантом Андрія. У ньому Ювентус навіть вбачав заміну Джанлуїджі Буффону. Щоправда, українець обрав Реал, адже це була його дитяча мрія.

Трансфер на Сантьяго Барнабеу відбувся влітку 2018-го. Зоря отримала за Андрія Луніна 8,5 млн євро. З того часу кіпер встиг пограти в орендах за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. У футболці Реала 22-річний українець наразі зіграв лише один офіційний матч.

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