Андрій Лунін готується до серії відповідальних матчів, серед яких виділяється дуель з Ман Сіті у 1/4 фіналу ЛЧ.

Реал на повну використовує 9 вільних днів, які отримав перед першим матчем проти "містян".

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Лунін цілком міг просидіти цю гру в запасі, але нова травма Тібо Куртуа дає українцю шанс залишитися основним до кінця сезону. Андрій продовжує зберігати максимальну концентрацію. 25-річний кіпер розкішним сейвом на тренуванні змусив Арду Гюлера хапатися за голову, а партнерів вигукувати овації.

Нагадаємо, Реал прийматиме Ман Сіті 9 квітня. Матч-відповідь в Англії запланована на 17 квітня.

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