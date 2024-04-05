Реал заряджає Луніна перед матчем проти Ман Сіті – суперсейв українця змусив партнера хапатися за голову
Андрій Лунін готується до серії відповідальних матчів, серед яких виділяється дуель з Ман Сіті у 1/4 фіналу ЛЧ.
Реал на повну використовує 9 вільних днів, які отримав перед першим матчем проти "містян".
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Лунін цілком міг просидіти цю гру в запасі, але нова травма Тібо Куртуа дає українцю шанс залишитися основним до кінця сезону. Андрій продовжує зберігати максимальну концентрацію. 25-річний кіпер розкішним сейвом на тренуванні змусив Арду Гюлера хапатися за голову, а партнерів вигукувати овації.
Нагадаємо, Реал прийматиме Ман Сіті 9 квітня. Матч-відповідь в Англії запланована на 17 квітня.
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