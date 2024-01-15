Наставник мадридців Карло Анчелотті вирішив зіграти з перших хвилин з українцем у воротах в матчі за Суперкубок Іспанії. Андрій Лунін впевнено відіграв проти Барселони й вкотре довів, що заслуговує довіри від тренерського штабу. Іспанська преса відреагувала на дії голкіпера.

Лунін присвятив перемогу у Суперкубку Іспанії українцям: "Для мене гордість прославляти наш прапор по всьому світу"

Marca: "Анчелотті намагається підтримувати дискусію, але стає зрозуміло, що Лунін має бути першим вибором. Після невдалого півфіналу Кепи проти Атлетіко, фінал дістався Луніну, який також зіграє на Метрополітано в четвер. І українець, треба сказати, заслуговує на це. Наразі він передає набагато більше впевненості, ніж Кепа, і робить більше сейвів, ніж його партнер по команді".

За гру проти Барселони видання поставило Андрію 9-ку й додало: "Надійна гра, завдяки якій Лунін обігнав Кепу. Він зробив кілька чудових сейвів у першому таймі й був дуже надійним у другому таймі, також у повітрі. Зіркове втручання під час удару Жоао Фелікса".

Mundo Deportivo: "Анчелотті обрав його для гри у фіналі, і українець відповів хорошими сейвами, які запобігли голам, а також на його боці була вдача".

Diario Sport: "У Луніна було не так багато роботи, але з тим, що він мав, він впорався добре. Він мало що міг зробити з голом Лєвандовскі, оскільки перед ним було багато захисників".

Нагадаємо, що з моменту переходу у 2018 році в Реал Андрій Лунін виграв сім трофеїв з командою.

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик