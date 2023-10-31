Сьогодні у британських ЗМІ з'явилась інформація, що голкіпер Реала Андрій Лунін у зимове трансферне вікно може покинути "вершкових" і перебратися в Челсі в рамках обміну голкіперів. Буцім-то мадридці не хочуть платити за повноцінний перехід Кепи Аррісабалаги 20 мільйонів євро, тому прагнуть зменшити вартість трансферу українцем.

Лунін може стати частиною обміну між Реалом і Челсі – у команді Мудрика конкурент значно слабший

За інформацією джерел Футбол 24 в Іспанії, Реал не планує відпускати Луніна взимку і виходити на трансферний ринок у пошуках другого воротаря. Андрій майже напевне покине Реал влітку вільним агентом (контракт до 30 червня 2024 року).

Нагадаємо, Лунін перебрався у Реал влітку 2018 року з Зорі. Загалом українець відіграв за "вершкових" 19 матчів у всіх турнірах. У поточному сезоні Карло Анчелотті випускав українця лише у двох матчах Ла Ліги. Transfermarkt оцінює голкіпера у 5 млн євро.

Український Болт зачарував Англію – кримчанин рятує гравця Реброва, а лідери збірної України розривають, як ніколи