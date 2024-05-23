Мальорка офіційно підтвердила, що головний тренер Хав'єр Агірре покине клуб після завершення сезону.

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Мексиканець очолив острів'ян у березні 2022 року і лише в останньому турі зміг гарантувати виживання. Перша повноцінна кампанія завершилася на значно спокійнішій дев'ятій сходинці. У нинішньому сезоні Мальорка розривалася на дві місії. Команда Агірре сенсаційно дійшла до фіналу Кубка Іспанії, де поступилася Атлетіку лише в серії пенальті. У чемпіонаті знову довелося боротися за виживання, але за тур до фінішу це завдання успішно виконане.

Агірре залишає наступнику ще й Суперкубок Іспанії, де у півфіналі на Мальорку чекає Реал. Втім, це вже питання наступного сезону і нового тренера.

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