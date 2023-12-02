Воротар Реала Андрій Лунін може залишитись в іспанській першості, але вже не у складі мадридців.

Вільяреал у пошуках воротаря знову звернув увагу на Луніна та хоче підписати українця вже взимку, повідомляє Okdiario.

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Реал же не готовий відпускати Андрія посеред сезону, хоча Анчелотті дав зрозуміти, що не розраховує на нього. Коли Кепа та Куртуа відновляться, то Лунін стане лише третім голкіпером команди. Контракт українця з Мадридом чинний до літа 2024-го року.

Додамо, що Лунін зіграв за Реал у 6 матчах цього сезону, у 3 з яких зберіг свої ворота на замку. Transfermarkt оцінює українського воротаря у 5 млн євро.

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