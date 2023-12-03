Матч проти Гранади (2:0) став для українця сьомим у нинішньому сезоні. Реал усі виграв, а Лунін 4 рази зберіг свої ворота "сухими".

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Втім, Карло Анчелотті ще раз підтвердив, що у наступному матчі проти Бетіса (9 грудня) повинен грати Кепа Аррісабалага, який відновився від травми. Фанати Реала у коментарях лютують через таке рішення головного тренера: "Ми хочемо далі бачити Луніна", "Залиши кращого кіпера в основі", "Поверніть Кепу в Челсі, а Луніну дайте новий контракт".

Нагадаємо, влітку українець стає вільним агентом, а наразі немає навіть чуток про переговори щодо проовження контракту.

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