Реалу в домашньому матчі проти Гранади була потрібна тільки перемога, адже Жирона за кілька годин до цього повернула лідерство у Ла Лізі. Завдання виглядало простим – андалусійці не виграли жодного з 11-ти останніх поєдинків, зазнавши 7 поразок. Тим не менш, "насриди" не так давно ледь не прибили Барселону, тож розслаблятись Мадрид не мав права.

"Лунін може стати номером 1": Сабо обрав несподіваний топ-клуб для українського кіпера Реала

Андрій Лунін вийшов у основному складі. Вже у наступному турі він, ймовірно, розпочне на лаві запасних, так як Кепа встиг відновитись – Карло Анчелотті дав баску час набрати форму до гри з Бетісом. На жаль, вразити публіку черговою порцією сейвів українець зумів тільки на розминці перед матчем, адже Гранада не завдала жодного удару по воротах.

Зате наш земляк майже не помилявся при передачах. 24 із 25-ти пасів Луніна виявились точними. Щоправда, андалусійці не дуже-то і заважали їх виконувати.

Мадридці теж особливо оберти не підіймали. До 25-ї хвилини пригадується тільки вривання Вальверде на правий край штрафного з прострілом на дальню стійку – Родріго трішечки не встиг на замикання. На 26-й же господарі відкрили рахунок. Кроос віддав розрізний пас на Діаса, а той реалізував вихід віч-на-віч. 1:0!

Наприкінці другого тайму Браїм міг додати до голу ще й асист. Передача п'яткою пройшла поміж ніг захиснику, а Джуд прийняв її та з лівого краю штрафного пробив у дальній кут – поруч зі стійкою! Ще за хвилину Джуда збив голкіпер, але пенальті не призначили, а Хоселу в компенсований час примудрився "промазати" з п'яти метрів (щоправда, він перебував у офсайді).

У роздягальню команди відправились за нулів на табло. В другому таймі Реал продовжив працювати у неквапливому темпі, однак Гранада все одно не огризалась. Зрештою, домінування "вершкових" вилилась у гол на 57-й хвилині. Діас увірвався на лівий край штрафного і покотив під удар Беллінгему, той пробив метрів з семи, а голкіпер виконав блискучий сейв – втім, Родріго опинився на добиванні. 2:0.

