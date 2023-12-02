Реал повернувся на вершину Ла Ліги, спокійно перегравши Гранаду – Лунін вийшов у основі, але залишився без роботи
Мадридський Реал в рамках матчу 15-го туру Ла Ліги 2023/24 здобув перемогу над Гранадою (2:0). Звіт читайте на "Футбол 24".
Реалу в домашньому матчі проти Гранади була потрібна тільки перемога, адже Жирона за кілька годин до цього повернула лідерство у Ла Лізі. Завдання виглядало простим – андалусійці не виграли жодного з 11-ти останніх поєдинків, зазнавши 7 поразок. Тим не менш, "насриди" не так давно ледь не прибили Барселону, тож розслаблятись Мадрид не мав права.
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Андрій Лунін вийшов у основному складі. Вже у наступному турі він, ймовірно, розпочне на лаві запасних, так як Кепа встиг відновитись – Карло Анчелотті дав баску час набрати форму до гри з Бетісом. На жаль, вразити публіку черговою порцією сейвів українець зумів тільки на розминці перед матчем, адже Гранада не завдала жодного удару по воротах.
@AndreyLunin13 #RealMadridGranada pic.twitter.com/RzoXECwd30— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2023
Зате наш земляк майже не помилявся при передачах. 24 із 25-ти пасів Луніна виявились точними. Щоправда, андалусійці не дуже-то і заважали їх виконувати.
Мадридці теж особливо оберти не підіймали. До 25-ї хвилини пригадується тільки вривання Вальверде на правий край штрафного з прострілом на дальню стійку – Родріго трішечки не встиг на замикання. На 26-й же господарі відкрили рахунок. Кроос віддав розрізний пас на Діаса, а той реалізував вихід віч-на-віч. 1:0!
Наприкінці другого тайму Браїм міг додати до голу ще й асист. Передача п'яткою пройшла поміж ніг захиснику, а Джуд прийняв її та з лівого краю штрафного пробив у дальній кут – поруч зі стійкою! Ще за хвилину Джуда збив голкіпер, але пенальті не призначили, а Хоселу в компенсований час примудрився "промазати" з п'яти метрів (щоправда, він перебував у офсайді).
У роздягальню команди відправились за нулів на табло. В другому таймі Реал продовжив працювати у неквапливому темпі, однак Гранада все одно не огризалась. Зрештою, домінування "вершкових" вилилась у гол на 57-й хвилині. Діас увірвався на лівий край штрафного і покотив під удар Беллінгему, той пробив метрів з семи, а голкіпер виконав блискучий сейв – втім, Родріго опинився на добиванні. 2:0.
Rodrygo's last five Real Madrid games:— B/R Football (@brfootball) December 2, 2023
️ Seven goals
️ Four assists
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До кінця другого тайму Реал організував всього один момент. На 74-й хвилині Вальверде влетів у карний майданчик, отримав закидання від Беллінгема й другим дотиком пробив у голкіпера. Ось і все.
Фінальний свисток зафіксував спокійну перемогу "королівського клубу". Підопічні Карло Анчелотті повернули лідерство у Прімері, хоча за очками у Реала йде з Жироною на рівних. У обох колективів по 38 залікових балів у активі.
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