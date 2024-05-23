Вінгер Аталанти Адемола Лукман продемонстрував вбивчу ефективність у фіналі Ліги Європи проти Байєра (3:0), але так було не завжди.

Мережі пригадали курйозний епізод з кар'єри нігерійця, який хет-триком поклав на лопатки непереможну команду Хабі Алонсо.

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Влітку 2019-го РБ Лейпциг не пошкодував заплатити Евертону за Лукмана 18 млн євро, але форвард не міг проявити себе і регулярно вештався орендами. У сезоні 2020/21 була позика до Фулхема. Головним "хайлайтом" Лукмана за лондонців став матч проти Вест Хема Андрія Ярмоленка у листопаді 2020-го.

На 90+8 Фулхем заробив пенальті, програючи 0:1. До "позначки" підійшов Лукман і піжонською панєнкою в руки Фабіанскі поховав власну команду! Тоді Адемолу змішали з брудом, а кар'єра ще довго складалася посередньо. Все змінив перехід в Аталанту 2 роки тому. Вчорашній хет-трик – вже історія футболу.

Lookman, who missed this penalty has just scored a hattrick to beat a team on a 51 game unbeaten run in a European Final.



Mental stuff pic.twitter.com/ElGiqIEcxc — Healey (@jhealey07) May 22, 2024

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