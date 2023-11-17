Арон Ремсдейл розчарований своїм становищем у команді Мікеля Артети. Після підписання Давіда Райї англієць опинився на другому місці в ієрархії. Для нього це проблема, адже потрібно боротися за потрапляння у склад збірної Англії на Євро-2024.

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Тож Ремсдейл хоче покинути Емірейтс уже в січні. El Nacional стверджує, що Мікель Артета думає над тим, щоб замість цього голкіпера підписати Андрія Луніна. Українець також не має перспектив у Реалі, тому схиляється до переїзду в інший клуб.

Арсенал готовий запропонувати Луніну місце другого голкіпера, але ігрових перспектив буде більше, ніж у Реалі. Щонайменше Андрію повністю віддадуть Кубок Англії та Кубок англійської ліги. Це вже крок уперед, адже Карло Анчелотті навіть в Кубку Іспанії більше довіряв Куртуа, а після травми бельгійця запросив Кепу Аррісабалагу, якому відразу віддав місце в старті.

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Нагадаємо, Лунін перебрався у Реал влітку 2018 року, але відтоді так і не наблизився до статусу першого голкіпера. Загалом українець за понад п'ять років встиг зіграти за мадридців лише 21 матч у всіх турнірах.