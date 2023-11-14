Андрій Лунін є найкращим воротарем Ла Ліги з точки зору порятунку своїх воріт. Його показник сейвів становить 85%, і він випереджає Кепу Аррісабалагу (77%). Про це інформує Relevo, посилаючись на DAZN.

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У матчі з Брагою Лунін здійснив 4 порятунки, включно з узятим пенальті, у матчі з Валенсією – 3 порятунки (2 з яких – "вельми гідні"). Єдиний гол у матчі проти "лос чес" був пропущений не з вини голкіпера – помилилася оборона. Не дарма після обох ігор одноклубники привітали Андрія з відмінною грою, усвідомлюючи його непросте становище в стані "бланкос".

Крім сейвів Луніна, тренерський штаб Реала підкреслив прогрес Андрія в грі ногами в цих двох зустрічах. Кілька сезонів тому це було його головною проблемою. У матчі з Брагою він зробив 15 точних передач із 18, у матчі з Валенсією – 22 точні передачі з 25.

Незважаючи на те, що український воротар чудово проявив себе в матчах із Брагою та Валенсією, Реал не поспішає пропонувати йому новий контракт. Починаючи з січня Лунін матиме право підписати контракт із новим клубом на наступний сезон.

Повідомляється, що Андрій використовував недовіру до себе як мотивацію, яка вилилася в хороші виступи. З цієї причини в Реалі не виключають продовження контракту з українцем. Клуб вивчає, чи варто зробити на нього ставку, або ж підписати Кепу на повноцінній основі. Водночас, згідно з джерелом, керівництво Мадрида зрозуміє, якщо Лунін захоче піти. Він заслужив право вибору після багатьох років перебування в тіні Тібо Куртуа.

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