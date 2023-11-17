Арон Ремсдейл разочарован своим положением в команде Микеля Артеты. После подписания Роберта Санчеса англичанин очутился на втором месте в иерархии. Для него это проблема, ведь нужно бороться за попадание в состав сборной Англии на Евро-2024.

Лунин может получить от Реала новый контракт – через 50 дней он вправе подписать соглашение с новым клубом

Так что Ремсдейл хочет покинуть Эмирейтс уже в январе. El Nacional утверждает, что Микель Артета думает о том, чтобы вместо этого голкипера подписать Андрея Лунина. У украинца также нет перспектив в Реале, поэтому он склоняется к переезду в другой клуб.

Арсенал готов предложить Лунину место второго голкипера, но игровых перспектив будет больше, чем в Реале. По меньшей мере, Андрею полностью отдадут Кубок Англии и Кубок английской лиги. Это уже шаг вперед, ведь Карло Анчелотти даже в Кубке Испании больше доверял Куртуа, а после травмы бельгийца пригласил Кэпу Аррисабагу, которому сразу отдал место в старте.

Анчелотти объяснил, почему не давал шансов Лунину – тренер Реала опасается Довбика и Ко

Напомним, Лунин перебрался в Реал летом 2018 года, но с тех пор так и не приблизился к статусу первого голкипера. Украинец за пять лет успел сыграть за мадридцев всего 21 матч во всех турнирах.