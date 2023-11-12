"Я не знаю, чи був я несправедливим до Луніна. Коли у вас є команда такого рівня, іноді вам доводиться бути несправедливим. Це дуже складне питання в умовах, коли в тебе є склад із гравцями такого рівня.

Лунін проти Яремчука у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 5:1

Той самий Модріч дуже хотів зіграти з перших хвилин, але в підсумку розпочинав матч на лаві для запасних. І не тому, що він поганий гравець, у жодному разі, це просто питання вибору. Це ніколи не було легко.

Але у підсумку це була наша найкраща гра. Валенсія не показала свого рівня, тому що ми грали дуже добре. За винятком перших кількох хвилин, матч був ідеальним.

Родріго та Вінісіус повернулись до своєї найкращої форми. Їм потрібен був час, і в останніх двох іграх вони показали себе дуже добре, граючи з надзвичайною якістю. Тому можна сказати, що вони повернулись.

Жирона? Вони грають дуже добре, і, напевно, краще, аніж ми. Вони б'ються за результат у кожній грі, тому дійсно можуть боротися за перемогу в чемпіонаті. Я в цьому не сумніваюсь", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Лунін вдруге поспіль вийшов в основі Реала і допоміг команді здолати Валенсію (5:1), пропустивши єдиний гол на останніх хвилинах.

Після 13-ти турів "вершкові" йдуть у турнірній таблиці Ла Ліги на другій сходинці, поступаючись двома очками Жироні.

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