"Футбол 24" аналізує гру українського голкіпера Андрія Луніна, яка дозволила йому забронювати за собою місце в основі Реала.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийшов у беззаперечні лідери серед усіх воротарів Ла Ліги за відсотком відбитих ударів – 81,1%. Вдалось здійснити неймовірний сейв і в останньому матчі проти Севільї (0:1). Лунін зреагував на постріл впритул від форварда андалусійців Ісаака Ромеро, відбивши м'яч коліном.

Іспанські оглядачі уже встигли наректи порятунок сейвом року і поставили остаточну крапку у суперечці за звання № 1 у воротах королівського клубу. Вирок – орендований у Челсі баск Кепа Аріссабалага остаточно програв конкуренцію українцю. Про це і не тільки дивіться у свіжому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Найгірший в історії і найкращий в топ-лігах – в Англії радикально оцінили вікенд Мудрика та інших українських зірок