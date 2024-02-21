Лунін може отримати підвищення зарплатні – перехід Мбаппе змушує Реал збільшити витрати на команду
Керівництву Реала доведеться переглянути чинні контракти гравців через Кіліана Мбаппе.
Низка провідних ЗМІ впевнені, що французький нападник незабаром підпише контракт з мадридцями, а влітку приєднається до нової команди. У фінансовому плані Реал запропонував Кіліану Мбаппе досить привабливі умови.
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Як повідомляє журналіст Рамон Альварес де Мон, мадридці вже вивчають можливість перегляду контракту Джуда Беллінгема. Мета полягає в тому, щоб після переходу Мбаппе у роздягальні не виникло суперечок щодо різних окладів. Цей перегляд також може вплинути на інших гравців, зокрема й на Андрія Луніна.
Нагадаємо, що Беллінгем приєднався до мадридців у 2023 році. Англійський півзахисник відіграв у 29 матчах у всіх турнірах, в яких забив 20 голів та віддав вісім результативних передач.
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