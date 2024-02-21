Низка провідних ЗМІ впевнені, що французький нападник незабаром підпише контракт з мадридцями, а влітку приєднається до нової команди. У фінансовому плані Реал запропонував Кіліану Мбаппе досить привабливі умови.

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Як повідомляє журналіст Рамон Альварес де Мон, мадридці вже вивчають можливість перегляду контракту Джуда Беллінгема. Мета полягає в тому, щоб після переходу Мбаппе у роздягальні не виникло суперечок щодо різних окладів. Цей перегляд також може вплинути на інших гравців, зокрема й на Андрія Луніна.

Нагадаємо, що Беллінгем приєднався до мадридців у 2023 році. Англійський півзахисник відіграв у 29 матчах у всіх турнірах, в яких забив 20 голів та віддав вісім результативних передач.

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