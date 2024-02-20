Жирона приїхала до Більбао із надією повернутись в чемпіонські перегони. Осічка Реала дозволила каталонцям скоротити відставання до трьох очок – але для цього необхідно було перемагати Атлетіко. Під таке завдання Мічел відправив у бій обох своїх українців.

Циганков забив гол за Жирону у ворота Атлетіка – відео влучного удару

Атлетік теж був вмотивований. Команда трималася у п'яти очках від зони ЛЧ – і цей розрив зберігся б у випадку невдачі з Жироною. Саме тому підопічні Ернесто Вальверде були заряджені виключно на перемогу.

Жирона провалила перший тайм

Баски накрили суперника агресивним високим пресингом, що вилилось у гол вже на 2-й хвилині. Алейш Гарсія, опинившись під тиском на власній третині, видав поперечний пас через півполя. Беренгер перехопив його, хитнув захисника та пробив метрів з 20-ти – точно під ліву стійку!

Не меншу проблему для каталонців становили рейди Іньякі Вільямса. Так, на 8-й хвилині він розвернувся у центрі навколо Гутьєрреса, втік від Еррери та розігнав контратаку, завершивши слалом передачею на правий фланг. Беренгер звідти прострілив на 11 метрів – Вільямс замикав, але пробив слабко!

На 24-й же Іньякі легко залишив за спиною Гутьєрреса, увійшов на край штрафного та ще раз хитнув Мігеля. Далі ганець пробив у ближній, влучивши у зовнішній бік сітки. Також у його активі був удар головою з хорошої позиції, але Гассаніга спіймав м'яч.

А що Жирона? Ближче до середини тайму гості адаптувались до тиску Атлетіка, почавши його проходити, однак з розвитком атаки виникали проблеми. Каталонці виглядали занадто прогнозовано й повільно. Передачі у ширину на Циганкова й Савіо приносили мінімум зиску – до перерви підопічні Мічела завдали всього три удари.

Атлетік тотально вів зустріч, контролюючи її темп і не дозволяючи Жироні розбігтись. Окрім моментів Вільямса, господарі організували ще декілька неприємних атак без гострого завершення – для гостей все могло завершитись значно гірше.

Українці витягували Жирону на своєму горбу

Циганков і Довбик стали чи не єдиними променями надії у каталонській темряві. Всі три постріли по воротах Сімона в першому таймі пройшли за їхньої безпосередньої участі: два завдав Віктор, а третій провів Еррера – після обіграшу наших земляків.

Причому удари були дуже непоганими. Вже на 9-й хвилині Жирона могла зрівняти рахунок внаслідок скидки Довбика на правий кут штрафного – Циганков бахнув під поперечку, але не закрутив у кут. Голкіпер парирував. На 18-й же Вітя обстукався з Іваном Мартіном та пробив зі схожої позиції, однак тепер м'яч промайнув над дальньою дев'яткою.

Ще за 13 хвилин Циганков зіграв у стіночку з Мартіном, пройшов Берчіче та покотив Довбику. Артем віддав пас на лінію півкола, а Еррера вистрілив з рикошетом від захисника – повз дальню стійку.

Окрім чистого загострення, варто відзначити колосальну роль зміщень Довбика в опорну зону. Майже кожна успішна спроба Жирони розігнати атаку починалася з опускання Артема – і подальшої скидки партнерам. Якби не цей маневр, то каталонці не виходили б навіть за межі своєї третини поля – більшість перехоплень у таймі було проведено на половині гостей, одразу за центральним колом.

По перерві активність українців принесла успіх – Жирона примудрилася зрівняти рахунок на 49-й хвилині! Іван Мартін ефектно від Прадоса й виконав простріл з лівого флангу, який на лінії воротарського ніхто не перехопив (що було дивом). Циганков не пробачив басків за розконцентрацію, вколотивши м'яч у сітку.

Жирона натиснула на кнопку самоліквідації

Взагалі, Жирона непогано почала гру. За хвилину до гола Циганкова хороше вривання з ударом провів Савіо (Сімон виручив), а на 50-х хвилинах гості виглядали досить агресивно. Той же Довбик продовжував розкидувати м'яч партнерам, а в одному з епізодів протягнув сферу крізь центр, як танк.

А потім каталонці привезли собі гол. Гутьєррес на 56-й опинився під пресингом Вільямса та Гурусети, спробував віддати пас п'яткою назад – і втратив м'яч. Гурусета одразу ж прострілив у штрафний, а Беренгер замкнув у дотик. 2:1!

А ще за чотири хвилини Жирона пропустила вдруге. Одразу два захисники програли Вільямсу позицію й боротьбу за лонгбол, запущений метрів на 50-60. Особливо Іньякі познущався над Гутьєрресом, перш ніж пробити у дальній кут – рикошетом від стійки м'яч влетів у ворота. 3:1!

На цьому баски (і захисники Жирони) не зупинялись. Рівно за три хвилини Беренгер пробивав з меж воротарського, скориставшись рикошетом від Хуанпе й Еріка Гарсії – Гассаніга врятував, щоб влаштувати привоз на 67-й. Пауло не зміг обробити пас назад, втративши м'яч у двох метрах від воріт і дивом встигнувши вибити його з-під Вільямса.

Каталонці могли врятуватись

Хоча спочатку в це не вірилось. Після третього пропущеного та серії інших моментів Жирона потрапила в нокдаун. Тим не менш, парад марнотратства виліз для Атлетіка боком – на 75-й хвилині гості заробили стандарт, а подачу Алейша Гарсії звідти спокійно замкнув Ерік Гарсія! 3:2.

Особливого зиску цей гол не приніс. До кінця основного часу Жирона виглядала безідейно та беззубо. Циганков, як і очікувалось, розчинився після години гри, але його зняли аж на 89-й хвилині. На поле вийшов Стуані, який теж нічим цікавим не запам'ятався.

Але на 3-й компенсованій хвилині підопічні Мічела отримали супершанс зрівняти рахунок. Савіо увірвався на край штрафного та потужно пробив, Сімон парирував, а свіжий Соліс підхопив м'яч та потужно пробив з-за меж у порожні ворота. Втім, на шляху м'яча опинився Вівіан, який вибив його з лінії!

Після цього Жирона притиснула Атлетік, що ледь не завершилось голом Соліса. Опорник замикав подачу з правого флангу, однак сфера пролетіла повз дальню стійку. Зрештою, дива не сталося – фінальний свисток зафіксував перемогу Атлетіка з рахунком 3:2. Жирона все далі від чемпіонства.

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