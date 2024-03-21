Реал в поисках голкипера обратил свое внимание на экс-игрока Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.

Тибо Куртуа получил новую тяжелую травму именно перед тем, как должен был вернуться в стартовый состав. На Кепу тренерский штаб не рассчитывает, поэтому он вернется в Челси летом после завершения арендного соглашения. Поэтому Реал планирует подписать голкипера, который усилит команду и составит конкуренцию Андрею Лунину.

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Как сообщает El confidencial, руководство мадридцев рассматривает трансфер Давида Де Хеа. Испанский вратарь с момента окончания контракта с Манчестер Юнайтед находится в статусе свободного агента. Зимой Де Хеа имел предложения от Саудовской Аравии, но отказался от переезда на Ближний Восток. Президент Реала Флорентино Перес считает, что соглашение заключить будет довольно легко и предложит испанцу однолетний контракт.

Напомним, Давид Де Хеа выступает за Манчестер Юнайтед 12 года. В составе манкунианцев он провел 545 матчей.

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