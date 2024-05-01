"У мене був шанс повернутися в збірну Португалії. Це була реальна, дуже реальна можливість. Зараз ми перебуваємо на чемпіонаті Європи, з тренером, який виконав величезну роботу, і з прекрасним поколінням гравців. Я хочу, щоб усе пройшло дуже добре... Домогтися успіху для цієї команди – означає перемогти. Якщо Португалія виграє Євро-2024, Мартінес залишиться її тренувати. Чи очолю я національну команду? Можливо, коли-небудь це станеться.

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Хто є фаворитом Євро? Думаю, Португалія – одна з трьох найсильніших команд. Португалія, Франція та Англія для мене – три потенційно найсильніші команди. Чи можуть трапитися сюрпризи? Так, але з огляду на стислі терміни турніру, вважаю, Португалія має їхати на Євро за перемогою", – цитує "особливого" Mais Futebol.

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