Лунін має нову проблему в Іспанії – оригінальна причина, через яку страждає і Реал, і українець

Стало відомо, чому голкіпер збірної України Андрій Лунін не завжди потраплятиме у заявку Леганеса на матчі чемпіонату Іспанії. Гравцю, який належить мадридському Реалу, заважають незвичні іспанські правила.

Лунін тільки-но дебютував за Леганес у Прімері по-справжньому, як опинився взагалі поза заявкою на наступний матч чемпіонату Іспанії. Тамтешні ЗМІ яскраво смакували ляп українця, який ледь не привіз собі гол після незграбних фінтів за межами власного штрафного майданчика. Однак насправді причина не в тому, що його гра начебто дуже розчарувала Маурісіо Пеллегріно. Зрештою, 47-річний аргентинський тренер сам казав, що своїм воротарям дає понад 5 матчів себе проявити і не оцінює нікого радикально. На підтвердження цього 19-річний українець повинен вийти у вівторок, 4-го грудня, на кубковий матч проти Райо Вальєкано, повернувшись у Мадрид (початок о 21:30). Так у чому ж річ?

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З цією ж ситуацією зіштовхнувся головний тренер Реала. Багато іспанських вболівальників "вершкових" очікували, що Сантьяго Соларі виставить на матч-відповідь Кубка Іспанії проти Мелільї склад, який в більшості представлятимуть гравці молодіжної команди Кастільї. Першу гру Мадрид виграв 4:0, тож немає жодного сенсу ризикувати тими, хто потрібен у значно важливіших боях. Чому такого не трапиться? Бо це заборонено правилами. Як йдеться у пункті 2 статті 223-ї регламенту змагань Федерації футболу Іспанії, який поширюється і на чемпіонат, і на Кубок, в кожному матчі на полі одночасно мають перебувати мінімум 7 гравців однієї категорії, які заявлені клубом, що бере участь в турнірі.

Навіть у разі, якщо один з цієї сімки отримує травму або червону картку, команда не має права зменшити регламентовану кількість заявлених за тим самим шаблоном гравців. Кожне порушення такого ліміту – це відхід від правил і прирівнюється до виходу на поле дискваліфікованого гравця, який не може грати. Скажімо, якщо Соларі виставить Хаві Санчеса, Вінісіуса, Франчу і ще когось з гравців, заявлених на сезон у категорії дубль (наприклад, воротаря Люка Зідана, який не проходить по основній заявці), то в разі форс-мажору ризикує нарватись на технічну поразку 0:3.

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Тут ми доходимо до найцікавішого. Тренер, який найбільше в Іспанії ризикує подібними неприємностями, очолює... Леганес. Адже це не лише команда, яка входить у топ-5 Прімери за кількістю легіонерів (13 іноземців), де якими тільки мовами не розмовляють (7 різних національностей), а й клуб, де найчастіше грають ці самі футболісти іншої категорії (оформлені як представники U-23). У матчі проти Алавеса Пеллегріно свідомо пішов на ризик – виставив зі стартових хвилин аж 4-х незаявлених у статусі гравців основної команди, ставши на межу прірви. Серед них двоє орендованих з Реала – Андрій Лунін (проходить за списком U-23 і фактично не може вважатись повноцінним гравцем "пепінерос") і Оскар Родрігес, а також Родріго Тарін та Юссеф Ен-Несірі.

Якби, скажімо, страж воріт збірної України отримав червону картку (а він міг фатально помилитись у тому інфарктному епізоді біля своїх володінь), то Леганес залишався би із 6-ма гравцями основної категорії і мав усі шанси замість перемоги отримати 0:3. В Іспанії футбольний регламент – не дишло. Варто згадати лишень історію з виходом Дениса Черишева за Реал у Кубку. Росіянин мав відбувати дискваліфікацію ще з часів гри за Вільяреал, але і гравець, і мадридський клуб успішно про це забули. Як наслідок, Федерація вліпила "королям" технічну поразку.

Що цікаво, подібна норма стає на заваді шансам молодих виконавців пробитись в основу своїх команд. У тому ж Реалі підростає ціле покоління талантів, які рвуться в головну команду. Шансом проявити себе в Кубку Іспанії вже скористались Крісто, Хаві Санчес, Вінісіус. Погана новина для Луніна полягає в тому, що як мінімум до січня він навряд чи вийде у стартовому складі Леганеса (а може, й в заявку не потраплятиме і надалі) у чемпіонаті. Родрігес, Тарін та Ен-Несірі є гравцями основи, відтак тим четвертим, хто залишає клуб у "зоні ризику", є саме Андрій, який програє конкуренцію Куельяру. Керівництво клубу каже, що в січні спробує виправити цю ситуацію, продавши низку гравців і заявивши як повноправних представників основної команди будь-кого з тих, на кого розраховують. Питання в тому, чи до того часу Лунін ще буде в Легенесі та чи бачать його у своїх планах в Бутарку...

Лунін отримав шанс заграти за Леганес – що буде далі з головним переможцем матчів збірної України