Мадридський клуб розраховує, що основний воротар повернеться до загальної групи 27 березня, інформує Marca.

Реал переконує Луніна красивим контрактом – більша зарплата та три роки життя після Куртуа

Куртуа вже виконує певні вправи і дивує розкішними сейвами на тренуваннях. 31-річний бельгієць виглядає абсолютно здоровим, проте Реал не хоче ризикувати. Тібо отримає додаткові тижні і спокійно розпочне повноцінну роботу після міжнародної перерви.

Нагадаємо, Куртуа порвав хрести та меніск на початку серпня під час тренування. Реал екстрено орендував Кепу Аррісабалагу, але по ходу сезону Андрій Лунін виграв конкуренцію у баска. Якщо прогноз щодо бельгійця справдиться, то в українця залишається лише три матчі – проти РБ Лейпциг, Сельти та Осасуни.

En cada entrenamiento me siento más cerca. Gracias por vuestro apoyo, me da mucha energía! #HalaMadrid pic.twitter.com/pP0T7mySEY — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 5, 2024

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